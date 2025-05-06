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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul barajlarında son durum nedir? 6 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı nedir Ömerli, Darlık, Terkos Alibey, Sazlıdere

        İstanbul barajlarında son durum nedir? 6 Mayıs 2025 İstanbul baraj doluluk oranı

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyesine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 80'in üzerine çıktı. İşte, 6 Mayıs 2025 İstanbul barajlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:52
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        • 1

          İstanbul barajlarından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene yüzde 20'lere kadar düşen baraj seviyesi an itibarıyla yüzde 80'i geçti. Peki, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç? İşte, 6 Mayıs 2025 İstanbul barajlarında son durum...

        • 2

          İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. 6 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80,53 oldu.

        • 3

          6 MAYIS 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          Ömerli: Yüzde 93,14

          Darlık: Yüzde 82,26

          Elmalı: Yüzde 93,37

          Terkos: Yüzde 80,37

          Alibey: Yüzde 61,23

          Büyükçekmece: Yüzde 70,71

          Sazlıdere: Yüzde 58,15

          Istrancalar: Yüzde 58,30

          Kazandere: Yüzde 93,46

          Pabuçdere: Yüzde 92,82

        • 4

          SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

          İSKİ istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları;

          2015'te yüzde 94,66,

          2016'da yüzde 87,56,

          2017'de yüzde 88,89,

          2018'de yüzde 90,04,

          2019'da yüzde 93,7,

          2020'de yüzde 64,59,

          2021'de yüzde 73,18,

          2022'de yüzde 88,84,

          2023'te yüzde 39,59,

          2024'te yüzde 81,85 olarak kayıtlara geçti.

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