İstanbul baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yayınladığı verilere göre; barajlardaki doluluk oranında düne kıyasla hafif bir yükseliş yaşandı. İşte, İSKİ grafiği ile 3 Nisan 2024 Çarşamba İstanbul'daki barajların doluluk oranı...