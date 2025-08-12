İSTANBUL BARAJLARI TÜKENİYOR

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 419,16 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 334,78 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 403,72 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'a dün verilen su miktarı ise 3 milyon 489 bin metreküp olarak ölçüldü.