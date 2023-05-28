İstanbul Avcılar Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı Yüzde Kaç?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını duyurması ile beraber İstanbul Avcılar başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Avcılar seçim sonuçları ve canlı takip ekranı...

İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 86.51 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:12 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90.3 oldu. İstanbul Avcılar Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 137.679 oyla yüzde 58.65 - Recep Tayyip Erdoğan: 97.081 oyla yüzde 41.35 aldı. İstanbul Avcılar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 137.679 oyla yüzde 58.65

Recep Tayyip Erdoğan: 97.081 oyla yüzde 41.35

İLK TURDA NE KADAR OY ALMIŞLARDI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 145.679 oyla yüzde 54.63 - Recep Tayyip Erdoğan: 108.884 oyla yüzde 40.84 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 137.679 oyla yüzde 58.65Recep Tayyip Erdoğan: 97.081 oyla yüzde 41.35