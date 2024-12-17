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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Eyüpsultan - Bayrampaşa hattı ne zaman açılacak, güzergahı nedir, hangi hatlarla entegre olacak?

        İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Eyüpsultan - Bayrampaşa hattı ne zaman açılacak?

        İstanbullular için yeni bir tramvay hattı daha geliyor; Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay Hattı. Şu ana kadar yüzde 6'lık kısmı tamamlanan yeni hat; farklı hatlarla entegre olarak Eminönü - Alibeyköy ve Eminönü - Bayrampaşa arasında aktarmasız hizmet verecek. İşte, Eyüpsultan - Bayrampaşa tramvayı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:07
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir tramvay hattı üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar yüzde 6'lık kısmı tamamlanan yeni Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay hattı, birkaç farklı hat ile birleştirilerek kesintisiz hizmet verecek. Peki, Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay ne zaman açılacak, hangi duraklardan geçecek ve hangi hatlarla entegre edilecek? İşte, detaylar...

        • 2

          EYÜPSULTAN-BAYRAMPAŞA TRAMVAY HATTI GÜZERGÂHI

          Toplam uzunluğu 3,2 kilometre olan hat, 5 istasyon ve 7,45 dakika yolculuk süresiyle hizmet verecek.

          Hat, T5 Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı ile birlikte çalışacak. Ortak bir işletme olacak Eminönü - Alibeyköy ve Eyüpsultan - Bayrampaşa hatları, Feshane ortak istasyonundan sonra iki ayrı güzargâh olarak ayrılacak. Bu sayede Eyüpsultan - Bayrampaşa raylı sistem hattının da tamamlanmasıyla; Eminönü - Alibeyköy ve Eminönü - Bayrampaşa arasında İstanbullulara aktarmasız hizmet sunulacak.

        • 3

          EYÜPSULTAN-BAYRAMPAŞA TRAMVAY HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

          2027’de hizmete hazır hâle gelmesi planlanan hat, şu anda yüzde 6 oranında tamamlandı.

        • 4

          HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

          Bayrampaşa İstasyonu: M1-A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1-B Yenikapı – Kirazlı Metro Hattı, T4 – Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı

          Eyüpsultan İstasyonu: Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı

          Feshane İstasyonu: T5 - Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı

        • 5
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