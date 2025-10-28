29 Ekim İstanbul konserleri ve etkinlikleri 2025: 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?
Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu ücretsiz etkinliklerle ve konserlerle doyasıya yaşanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim coşkusuna özel bir program hazırladı. Buna göre, kutlamaların kalbi Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları'nda atacak. Kutlamalara katılmak isteyen vatandaşlar, İstanbul 29 Ekim etkinlikleri ve konserleri 2025 programı için araştırmalara başladı. Peki 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri ve etkinlikleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar olacak? İşte, İstanbul 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi...
ÜCRETSİZ 29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİKLERİ 2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kentin dört bir yanına yayılan, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden film gösterimlerine kadar zengin içerikli ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.
Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları, Beyoğlu Sineması, Müze Gazhane, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda gerçekleşecek kutlamalarla İstanbul, Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusunu doruklarda yaşayacak.
MEYDANLAR YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLACAK
Kutlamalar kapsamında Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları'nda eş zamanlı konserler başlayacak. Beşiktaş Meydanı'nda saat 19.30'da "Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları" Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi usta isimleri ağırlayacak. Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet'in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak. Bağcılar Meydanı'nda ise yine 19.30'da İlyas Yalçıntaş ve Ahiyan sahne alarak İstanbullularla buluşacak.
KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ
İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim'de tüm sahnelerindeki oyunları halka ücretsiz sunarak sanatı bayram coşkusuna dahil edecek. Beyoğlu Sineması, "Bir Cumhuriyet Şarkısı", "Atatürk" ve "Atatürk 2" filmlerini ücretsiz gösterime açacak. Müze Gazhane'de ise Ankara'nın başkent oluşunun ilk on yılını ele alan "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" sergisi, 30 Ekim'de özel bir tur ve söyleşi ile devam edecek ve sergi, 22 Mart 2026'ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
TARİHİ MEKANLARDA CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ
İBB Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel ve kültürel mirasını tarihi mekanlara taşıyor. Metrohan'da 27 Ekim'de "Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım" ve 29 Ekim'de Ersin Kalaycıoğlu ve Mehmet Ö. Alkan’ın katılımlarıyla "Cumhuriyet Düşüncesi" konulu söyleşiler düzenlenecek. Şişli Atatürk Müzesi'nde 28 Ekim'de "Atatürk Evleri" üzerine bir oturum yapılacak. Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi) ise "Objelerden Cumhuriyeti Okumak" söyleşisinin yanı sıra, çocuklara yönelik "Cumhuriyet’in Hatıra Defteri" ve "Cumhuriyet’in Sesleri" gibi özel atölyelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca hafta boyunca Cumhuriyet Müzesi ve Şişli Atatürk Müzesi'nde rehberli turlar düzenlenecek.
ÖZEL GEZİ ROTASI
İBB Turizm, 29 Ekim'de Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi rotalı özel gezi turları düzenleyerek, ziyaretçilere Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına tanıklık etme fırsatı sunacak. Gezi programlarına kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek. Konserler, film gösterimleri, sergi turları, müze turları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve kültür gezilerinin yer aldığı bu kapsamlı 29 Ekim programına tüm İstanbullular davetli.
CUMHURİYET BAYRAMI'NDA MÜZELER ÜCRETSİZ
İBB iştiraklerinden Kültür AŞ'ye bağlı önemli hafıza ve kültür mekânları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda misafirlerini tüm gün ücretsiz ağırlayacak. T.C. vatandaşları, İstanbul’un tarihî zenginliklerini barındıran Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin müze girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu göstermeleri yeterli olacak. Yerebatan Sarnıcı'nda ücretsiz giriş uygulaması 19.30-22.00 saatleri arasında geçerli olmayacak.
KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDA KIRMIZI BEYAZ EĞLENCE COŞKUSU
Boğaziçi Yönetim AŞ organizasyonuyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Cumhuriyet'in 102. yılını coşkulu bir etkinlikle kutlayacak. 29 Ekim'de ziyaretçilere bayrak dağıtımıyla başlayacak programda alan kırmızı-beyaz renklere bürünecek. Sahnebüs’ün kurulacağı alanda animasyon yarışmaları ve bando performansı kutlamalara renk katacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı desteğiyle kurulan oyun alanlarında Langırt, Air Hockey, Mini Golf gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Barfiks Challenge ve Subsoccer gibi yarışmalarla tüm yaş grupları eğlence dolu bir gün geçirecek.
TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
29 Ekim’de, kentteki İBB'ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.
PROGRAM
28 Ekim Salı
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
18.00 Sergi Turu / Şişli Atatürk Müzesi
19.00 Söyleşi: “Atatürk Evleri” – Kemal Eker / Şişli Atatürk Müzesi
29 Ekim Çarşamba
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi
18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi
19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan
19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması
Beşiktaş Meydanı
19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı
20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu
21.45 “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay
Bağcılar Meydanı
19.40 DJ Performans
20.35 Ahiyan
22.20 İlyas Yalçıntaş
30 Ekim Perşembe
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
15.00 Film Gösterimi: Atatürk / Beyoğlu Sineması
31 Ekim Cuma
15.00 Film Gösterimi: Atatürk 2 / Beyoğlu Sineması
Miniatürk – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu
12.00 - 12.30 – Amfi: Zumba Kids
12.30 - 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi
13.00 - 14.00 – Amfi: Bando Kortej
14.00 - 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi
15.00 - 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu
16.00 - 16.30 – Atölye Alanı: İnteraktif Çizgi Film
16.30 - 17.00 – Amfi: Cumhuriyet Valsi
Panorama 1453 Tarih Müzesi – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
13.00 - 14.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi
14.00 - 15.00 – Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi
15.00 - 16.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi
Yerebatan Sarnıcı – Cumhuriyet Bayramı Konseri
20.00 - 21.00 – Koro İstanbul Konseri (Ücretsiz giriş uygulaması geçerli olmayacak)
ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM KONSERLERİ 2025
Beşiktaş Meydanı
Saat 19.30
İBB Kent Orkestrası ve Cumhuriyet Senfonisi sahnede!
Konuk sanatçılar:
Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay ve daha niceleriyle unutulmaz bir müzik şöleni sizi bekliyor!
Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet'in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak.
Kadıköy
OZBİ, 29 Ekim'de en sevilen şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıyacak.
Saat: 18.30
Yer: Terminal Kadıköy (Söğütlüçeşme)
Şile
Gündüz (12.00-17.00 | Marina Mevkii):
• Cumhuriyet Koşusu, Spor Etkinlikleri, Çocuk Atölyeleri, Bilim Deneyleri.
Akşam (Atatürk Meydanı):
• 20.00: Fener Alayı Yürüyüşü
• 21.30: GRUP SAHRUD Konser
Bakırköy
29 Ekim'de önce Fener Alayı'nda buluşuyor, ardından Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda KORAY AVCI ile bayram sevincini zirveye taşıyoruz!
Gün Programı:
• 19.00: Fener Alayı Yürüyüşü (Dikilitaş'tan Cumhuriyet Meydanı'na)
• 21.30: Koray Avcı Konseri (Bakırköy Cumhuriyet Meydanı)
Sancaktepe
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkıyor, Cumhuriyetimizin 29 Ekim coşkusunu Sancaktepe'de yaşıyoruz.
"Cumhuriyet Ateşi Hiç Sönmeyecek."
Bayraklarımızla yürüyecek, ardından Feridun Düzağaç'ın eşsiz sesiyle bayramımızı kutlayacağız.
19:00 Kortej Yürüyüşü
20:00 Feridun Düzağaç Konseri
Eyüpsultan
Eyüpsultan Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler belli oldu. Müzik, coşku ve bayram heyecanı için:
Kerem İlbaylı Cumhuriyet Bayramı Konseri
29 Ekim Çarşamba
Saat 19.30
Göktürk Cumhuriyet Parkı
Ayrıca 29 Ekim'de kaçırmamanız gereken diğer etkinlikler:
19.30 | Hüseyin YAZAN Kahramanlık Türküleri (Yeşilpınar Bölge Parkı)
19.00 | Bando Fener Alayı Yürüyüşü (Göktürk Atatürk Anıtı Önü)
19.00 | Demir Atlı Süvari Korteji - Motorsiklet Konvoyu (Belediye Başkanlık Önü)
13.00 - 17.00 | Çocuk Sanat Atölyeleri (Eyüpsultan Meydanı)
Bahçelievler
Fener Alayı
Yer: Haznedar Meydanı
Saat: 19:00
Sinan Akçıl Konseri
Yer: Milli Egemenlik Parkı
Saat: 20:30
Çekmeköy
İrem Derici muhteşem sahne performansıyla Çekmeköy’de sizlerle buluşuyor!
29 Ekim 2025 Çarşamba
Saat: 21.00
Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü
Beykoz
Program Detayları:
• 14.00 - 17.00: Çocuk Etkinlikleri
• Şişme oyunlar, yüz boyama ve çeşitli atölyelerle miniklerimiz Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacak.
• 19.23: Cumhuriyet Yürüyüşü (Başlangıç)
• Beykoz Meydanı'nda toplanıp, fenerler eşliğinde coşkuyla yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz.
Final Konseri
• Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi KUBAT, en güzel şarkılarıyla Beykoz'da olacak.
20.00: Beykoz Sahili Etkinlik Alanı
Ataşehir
Program Akışı:
17.00: Fatma Parlakol
19.30: DJ Emir Yazgan
21.00: Ferhat Göçer Konseri
Bağcılar
29 Ekim akşamı saat 19.30’da Bağcılar Meydanı’nda buluşuyoruz!
İlyas Yalçıntaş
Ahiyan
DJ Performansı
Maltepe
MADRİGAL, en güzel şarkılarıyla Maltepe'de sahne alıyor. Bu özel bayram kutlamasını kaçırmayın!
Program:
Meşale Yürüyüşü: 20.00 | Maltepe Belediyesi Önü
MADRİGAL Konseri: 20.45 | Maltepe Cumhuriyet Meydanı
