İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, Azerbaycan'ın zaferini kutladı

AA

Karakoyunlu yaptığı yazılı açıklamada, Karabağ'da 28 yıllık hasretin sona erdiğini belirterek, ''Azerbaycan'ın şanlı zaferini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'i ve Azerbaycan halkını canıgönülden kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Avrupa İnsan Hakları mahkemelerinde savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini belirten Karakoyunlu, Hocalı'nın hesabının da sorulması gerektiğini söyledi.

Karakoyunlu, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki artık Karabağ'a sadece dualarımızı ve selamımızı değil, Türk adaletini ve özgürlüğünü de götürüyoruz. Azerbaycan ordusu, 28 yıl önce Ermenistan'ın kanla hain saldırılarla gözyaşıyla işgal ettiği Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu."