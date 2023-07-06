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İşsizlik maaşı , emekli ve memur maaş zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödenen işsizlik maaşı, Temmuz zammı ile yeniden şekillendi. İşsizlik aylığı olarak da adlandırılan işsizlik maaşı bir çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Asgari ücret yüzde 34'lük zammın ardından zamlı asgari maaşlar brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak açıklanırken memur maaş zammı yüzde 17,55 ve emekli zammı ise yüzde 19,77 oldu. Temmuz maaş zamlarının açıklanmasının ardından gözler "Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu ve ne kadar arttı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 işsizlik maaşı zammı son dakika gelişmeleri...

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TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti. Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.

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TEMMUZ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU! TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

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OCAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BELİRLENMİŞTİ! Asgari ücrete Ocak ayında yapılan yüzde 54,66'lık zammın ardından işsizlik maaşı taban ve tavan tutarları değişti. Yasada belirtilen şartları taşıyan sigortalı çalışanlara , işsiz kaldıkları dönemde belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi alabiliyor. OCAK ZAMMI İLE İŞSİZLİK MAAŞI 2023 yılı Ocak ayından sonra en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanmaya başlamıştı. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapıldı.

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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 11 bin 402,32 TL olan yeni asgari ücretin yüzde 14'lük SGK primi bin 878,03 olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigorta primi 134,15 TL oldu.

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İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsiz olan kişiye ödenir.Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.