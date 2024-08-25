İsrailliler Gazze'de esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Başbakan Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar Kahire'de müzakere turu sürerken devam etti.

İsrail genelinde on binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi amacıyla imzalanacak ateşkes anlaşması için siyasi iradenin isteksizliğini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettiklerini yineledi.

İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular, "Hepsi hemen eve", "Yardım" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" şeklinde sloganlar attı.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi.

Göstericiler, anlaşmanın gecikmesiyle Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli esirlere temsilen yerde bazı kişilerin yattığı bir sahne sergiledi. Netanyahu maskesi takan bir gösterici de "Ölüyorlar ancak (anlaşma) geçmeyecek" yazılı bir pankartla yerde yatan göstericilerin önünde poz verdi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, İsrail hükümetini ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçladı.

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İsrailli esirlerin aileleri yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası için anlaşmanın temmuzda hazır olduğunu ancak Netanyahu'nun eklediği yeni maddelerle süreci sabote ettiğini belirtti.

Netanyahu'nun anlaşmaya eklediği "İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattındaki 'Philadelphia Koridorunda hakimiyetini sürdürmesi" yönündeki maddeye özellikle işaret eden İsrailli esir yakınları, İsrail'in kaderinin artık bu koridora bağlı olduğunu vurgulayarak Netanyahu'nun bunu anlaşmayı tıkamak için kullandığını kaydetti.

İsrailli esir yakınları, Kahire'de devam eden müzakerelerin son şans olduğunu vurgulayarak uluslararası toplum ve özellikle de ABD yönetiminden Netanyahu'ya baskı yapmasını istedi.

GÖSTERİCİLER YÜRÜYÜŞ YAPTI

İsrailli göstericiler, Savunma Bakanlığı'nın önündeki Begin Caddesi üzerinde bazı noktalarda ateş yaktı. Begin Caddesi'nde yürüyüş yaparak ilerlemeye çalışan gruba, polis atlı birliklerle müdahale etti.

Batı Kudüs'te de İsrailliler, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

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Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, kentin çeşitli noktalarındaki yol ve kavşakları kapattı. İsrail polisinin bazı noktalarda göstericilere karşı güç kullanması sonucu arbede yaşandı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.