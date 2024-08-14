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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli vekilden "Gazze'de soykırım" itirafı | Dış Haberler

        İsrail milletvekili Cassif: Hükümet Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor

        İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde "kasıtlı soykırım" işlediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 01:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 01:38
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        İsrailli vekilden "Gazze'de soykırım" itirafı
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        Ofer Cassif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de 3 gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

        İkiz bebekler ve annelerinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cassif, "İsrail hükümeti Gazze'de kasıtlı soykırım işliyor." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta düzenlediği saldırıda anne Cumane Arife ile 3 gün önce doğan ikiz bebekleri hayatını kaybetmişti.

        AA'nın haberine göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
        #Filistin
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