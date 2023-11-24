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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı

        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı

        Tüm dünyanın nefesini tutup takip ettiği bölgede Hamas, 13 İsrailli ve 12 Taylandlıyı serbest bıraktı. İsrail'in ise bunun karşılığında 39 Filistinli esiri serbest bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:35
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        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
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        İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Gazze Şeridi’nden İsrail’e götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır tarafına teslim edilen 13 İsrailli esir, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) yetkilileri ile buluştu.

        Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan İsrailli esirler, ilk olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilmişti.

        Ardından İsrailli esirler, Kızılhaç görevlilerince Mısırlı yetkililere teslim edilmişti.

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        Buna karşılık, İsrail’deki iki hapishanede tutulan 39 Filistinli esir de serbest bırakılmak üzere Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledilmişti.

        FİLİSTİNLİ 39 TUTSAK SERBEST BIRAKILDI

        Öte yandan İsrail ise Filistinli 39 tutsağı serbest bıraktını açıkladı...

        13 ESİR İSRAİL'E ULAŞTI

        İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli 13 esirin Mısır'dan Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

        Otobüsle Mısır'dan İsrail'e getirilen esirler daha sonra buradan helikopterle Tel Aviv yakınındaki 2 ayrı hastaneye götürülecek.

        Burada sağlık kontrollerinden geçirilecek esirlerin daha sonra aile üyeleriyle bir araya gelmeleri bekleniyor.

        Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında bugün serbest bırakılan İsrailli esirler, ilk olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledilmişti.

        Ardından İsrailli esirler, Kızılhaç görevlilerince Mısırlı yetkililere teslim edilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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