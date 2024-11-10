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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, yurtdışındaki vatandaşlarını uyardı | Dış Haberler

        İsrail, yurtdışındaki vatandaşlarını uyardı

        İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrası yaşanan olaylar nedeniyle yurt dışındaki İsraillilere gelecek hafta büyük sportif ve kültürel etkinliklere gitmemeleri çağrısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 23:14 Güncelleme: 10.11.2024 - 23:14
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        İsrail, yurtdışındaki vatandaşlarını uyardı
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        İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, İsraillilere yurt dışındaki gösterilerden uzak durma, İsrail ve Yahudi kimliğini gizlemenin yanı sıra gelecek haftaki büyük sportif ve kültürel etkinliklerden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da Fransa-İsrail futbol karşılaşması düzenlenecek. Fransız yetkililer, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında yaşananların ardından Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alıyor.

        İsrailli taraftarlar, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı. Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylar kapsamında 62 kişi gözaltına alınmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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