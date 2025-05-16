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        Haberler Dünya İsrail Yemen'e yeni bir saldırı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail Yemen'e yeni bir saldırı düzenledi

        Husiler, İsrail'in Yemen'in Hudeyde ve Es-Salif şehirlerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:29
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        İsrail Yemen'e saldırdı
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        Yemen'deki Husiler, İsrail ordusunun ülkenin batısındaki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının söz konusu limanlara saldırı düzenlediği belirtildi.

        Saldırının sonuçlarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde ise İsrail ordusunun, 10'dan fazla savaş uçağı ve onlarca mühimmatla Yemen'in batısındaki Hudeyde, Ras İsa ve Salif limanlarına saldırı düzenlediği paylaşıldı.

        Maariv'de yer alan haberde de İsrail ordusunun Yemen'deki üç limanda en az 10 hedefe saldırı düzenlediği kaydedildi.

        İsrail Savunma Bakanı’ndan Husilerin liderlerini hedef alma tehdidi

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, bu saldırıyla Husilerin liderleri dahil, çok daha ağır darbe aldığını iddia etti.

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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da X hesabından yaptığı açıklamada, hava saldırılarıyla, Yemen’deki Husilere ait limanlara ciddi hasar verdiklerini öne sürdü.

        Bir süre önce vurdukları Sana Havalimanı’nın hala tahrip edilmiş durumda olduğunu savunan Katz, İsrail’e füze atmaya devam ettikçe Husilere yönelik şiddetli saldırılarını sürdürecekleri ve liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.

        Katz, özellikle Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi’yi hedef alacaklarını ifade etti.

        İsrail ordusu, sivil altyapıyı hedef aldığını itiraf etti

        Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti süresince en az 400 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hudeyde ve es-Salif limanlarının hedef alındığı kaydedildi.

        İsrail ordusu, sivil altyapıyı, "limanların silah transferinde kullanıldığı" gerekçesiyle hedef aldığını itiraf etti.

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