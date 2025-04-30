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        Haberler Dünya İsrail Suriye'ye saldırılar düzenledi | Dış Haberler

        İsrail Suriye'ye saldırılar düzenledi

        İsrail, Şam'ın Sahnaya semtine yönelik hava saldırıları düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:21
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        İsrail Suriye'ye saldırılar düzenledi
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        Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre İsrail, Şam'ın Sahnaya semtine hava saldırıları yaptı.

        Suriye Uçak Gözlemevinden alınan bilgiye göre de İsrail'e ait 5 savaş uçağı, Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı geçekleştirdi.

        Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

        İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurmuştu.

        Suriye İçişleri Bakanlığı da "Kısa bir süre önce İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." bilgisini vermişti.

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        SURİYE'DE BUGÜN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

        Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'ndeki silahlı Dürzi grupların, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini dün pusuya düşürmesinin ardından başlayan çatışmalar devam ediyor.

        Silahlı Durzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya, Sahnaya semtindeki Durzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişliyor.

        Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi grupların ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açması sonrası çatışmalarda en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

        Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

        Suriye'nin güneyinde harekete geçen bazı Durzi gruplar ise çatışma bölgesine takviye silahlı unsurlar gönderiyor.

        İsrail hükümeti, Dürzi gruplara destek için müdahalede bulunma tehditlerini yineledi, sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağladı.

        Şam'daki AA ekibinin bildirdiğine göre, İsrail sabah saatlerinde başkentte başlayan ve güvenlik güçlerini hedef alan SİHA saldırılarına devam ediyor.

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        Suriye İçişleri Bakanlığı ise İsrail'in Sahnaya'daki kamu güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

        Cumhuriyet Baş Müftüsü Şeyh Usame El-Rifai de yaptığı açıklamada, "Tüm Suriyelilerin kanı kutsaldır! Suriyeliler, herkesi hedef alan fitneden kaçınmalıdır. İntikam ve misilleme çağrılarına kulak asılmamalıdır. Fitneyi söndürmek tüm Suriyelilerin kanını bağışlayacaktır. Suriyeliler intikam ve misilleme hakkında düşünmekten kaçınmalı ve adaletin yerini bulmasına izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

        Olayların fitilini ateşleyen provokasyon

        Sosyal medya hesaplarında dün paylaşılan, Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı Suriye'de büyük tepki çekti.

        Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

        Bunun üzerine birçok ilde dün gösteriler düzenlendi.

        Ceramane Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Durzi grupların, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüşmüştü.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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