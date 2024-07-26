İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinlileri darbettiği anları görüntüleyen TRT Haber ekibine saldırdı

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT Haber ekibine saldırdı.

İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.

İsrail polisi, namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi.

Mescid-i Aksa'nın Bab el-Esbat Kapısı'nda İsrail polisinin bazı Filistinlileri engellemesiyle arbede yaşanırken polis, burada Filistinlileri copla darbetti.

İsrail polisinin, darbettiği bazı Filistinlilerin yaralanmaları sonucu kıyafetlerinde kan olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. REKLAM İsrail polisi, bu anları görüntüleyen TRT Haber ekibine de saldırdı, kameraman Ömer Avvad polislerin itmesi sonucu yere düştü. İsrail polisi, basın mensuplarını alandan zorla uzaklaştırdı. TRT Kudüs ofisi ise sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan saldırıya lanetleme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "İsrail'deki katliam rejimi güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini kaydeden TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı lanetliyorum. İsrail'in zorbalıklarını ve katliamlarını büyük bir çaba ve fedakarlıkla dünyaya aktaran gazetecilerin engellenmesine ve basın özgürlüğünün vahşice hedef alınmasına karşı uluslararası toplumu sessiz kalmamaya ve dayanışmaya davet ediyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail yönetiminin barbarlığı... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Görevi başındaki TRT Haber ekibine karşı İsrail güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği kalleş saldırıyı lanetliyor, gazeteci arkadaşlarımıza ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek gayesi Filistin'de yaşanan insanlık suçlarını tüm gerçekliğiyle dünyaya duyurmak olan basın mensuplarımıza yapılan bu alçak saldırı, İsrail yönetiminin barbarlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı. ALTUN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı. Bizler İsrail’in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail’in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümleri daha da artıyor…



İsrail’in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın… https://t.co/bZJgx9QBPY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 26, 2024 Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail'in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümlerinin daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti: "İsrail'in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek."

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların hesabını verecektir AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetlediklerini ifade etti. Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliam ve soykırımını dünya kamuoyuna taşıyan ve tarihe not düşen TRT Haber insanlık adına görev yapmaya devam ediyor. TRT ve Anadolu Ajansı hakikatleri insanlık adına duyurmaya devam edecek. İsrail’deki katliam rejimi insanlığa karşı işlediği suçların er ya da geç hesabını verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL: İSRAİL SALDIRILARINA SON VERMELİDİR CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "İsrail'in görevini yapan TRT Haber ekibine saldırısını lanetliyor, saldırıya uğrayan kameraman Ömer Avvad'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsrail, gerçeklerin ortaya çıkması için Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına son vermelidir" ifadelerini kullandı. DIŞİŞLERİ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in, gazetecilere saldırarak gerçekleri saklayamayacağını aylardır anlamadığı vurgulandı. Paylaşımda, "Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek, Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır. İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.