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        Haberler Dünya İsrail ordusundan Yemen'de Sana Havalimanı'nın "derhal boşaltılması" tehdidi | Dış Haberler

        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na ve birçok noktaya saldırdı

        İsrail ordusu, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nın "derhal boşaltılmasını" istedi. Ardından saldırdı. Yemen'deki Husiler, İsrail'in havalimanının yanı sıra birçok noktaya da saldırıda bulunduğunu duyurdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:28
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        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
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        Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaştı.

        Açıklamasında "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" diyen Adraee, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istedi.

        Adraee, tahliye edilmemesinin çevredekiler için risk oluşturacağını belirterek, saldırı tehdidinde bulundu.

        Yerel basın, İsrail ordusunun Yemen’e düzenlediği saldırıları takip ettiği açıklanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, yolsuzluk iddialarına karşı savunma yaptığı mahkemeden Sana Havalimanı'na düzenlenecek saldırıyı takip etmek için erken ayrıldığını aktardı.

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        Uyarının ardından saldırı

        Yemen'deki Husiler, başkentteki Sana Havalimanı'na İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

        Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusuna ait uçaklarının Sana Havalimanı'na saldırdığını duyurdu.

        İsrail ile ABD'nin, Sana'nın güneybatısındaki Atan bölgesini, Sanhan ilçesindeki Hezyaz Merkezi Elektrik Santralini, Beni Haris ilçesindeki Zehban Merkezi Elektrik Santralini ve Amran ilindeki çimento fabrikasını hedef aldığı aktarıldı.

        İsrail saldırısı sonrasında can kaybı ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.

        İsrail ordusu, Yemen'e hava saldırıları düzenlemişti

        İsrail ordusu, Husiler tarafından atılan bir roketin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na isabet etmesinin ardından dün akşam Yemen'e hava saldırıları düzenlemişti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'e kıyı şeridi boyunca saldırılar düzenlendiği ve Hudeyde Limanı'nın hedef alındığı bildirilmişti.

        Bölgenin, İran silahlarının ve askeri teçhizatının transferi için kullanıldığı iddia edilmişti.

        Ayrıca, bir beton fabrikasının da hedef alındığı aktarılmış ve bunun ekonomik olarak zarar verme kaygısıyla yapıldığı itiraf edilmişti.

        Saldırıda yaklaşık 20 savaş uçağının ve 50 bombanın kullanıldığı belirtilmişti.

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