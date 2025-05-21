İsrail ordusundan Jenin’de diplomatik heyete kurşun: İşgal altında diplomasi de hedefte

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı’ndan yoğun ateş açtığı ve bu ateşin, kampta halkın maruz kaldığı ağır koşulları yerinde gözlemlemek için bölgede bulunan diplomatik heyeti korkutma ve sindirme amacı taşıdığı öne sürüldü.

Olayla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu, “Bugün erken saatlerde, sıkı koordinasyonla Cenin’e giren diplomatik bir heyete ordu tarafından belirlenmiş bir güzergâh tanımlandı. Ancak ilk incelemelere göre, heyet bu güzergâhın dışına çıkarak güvenlik açısından yasaklı bir bölgeye girdi. Bu noktada görev yapan askerler tarafından uyarı amacıyla ateş açıldı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı,” ifadelerini kullandı.

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Olayın ardından, Batı Şeria Tümeni Komutanı Tümgeneral Yaki Dolf’un derhal bir soruşturma başlatacağı bildirildi. Ayrıca Sivil İdare Komutanı Tümgeneral Hişam İbrahim’in talimatıyla ilgili ülke temsilcileriyle iletişime geçilerek yaşananlarla ilgili bire bir bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

İsrail ordusu açıklamasının sonunda, “Bu olayın yol açtığı rahatsızlıktan dolayı üzüntümüzü ifade ediyoruz,” ifadelerine yer verdi.