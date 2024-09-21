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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı

        İsrail-Lübnan hattında gerilimin artmasının ardından İsrail, kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:27
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        İsrail kuzeydeki hava sahasını kapattı
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        İsrail'in, Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattığı belirtildi.

        İsrail'in, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'i öldürmesinin ardından bölgede yaşanan gerilim devam ediyor.

        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi.

        Hava sahasını sadece bu koşullarda uçuş izni olanların kullanabileceği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

        İsrail ordu radyosu ise söz konusu kararın, hava savunma sisteminin İsrail uçaklarını yanlışlıkla düşman olarak tanımlayıp etkisiz hale getirme riskini azaltmak için alındığını aktardı.

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        İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik saldırıları son günlerde arttı.

        İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.

        Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.

        Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini aktarmıştı.

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        #israil
        #lübnan
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