İsrail Lübnan'ı vurdu

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması 18 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail, Lübnan Ordusunun gerekli önlemleri alamadığını iddia ederek, Lübnan'ın güneyindeki kasabalara saldırı düzenlemeye devam ediyor.

İsrail Hava Kuvvetleri bu kez de Lübnan'ın Zibkîn kasabasını hedef aldı. İsrail Ordu Radyosu ise Litani Nehri çevresindeki noktaların vurulduğunu açıkladı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'a ait askeri bölgelere saldırı düzenlendiği iddia edildi.

İSRAİL ORDUSU KEFR KİLLA VE ADİSE BELDELERİNDE EVLERE SALDIRDI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyinde Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa ve Adise beldelerinde ateşkesi ihlal ederek evlere saldırdı.

İsrail güçleri Kefr Killa beldesinde evleri havaya uçurdu, Adise'de ise çok sayıda evi yıktı.

Ateşkes anlaşmasının üzerinden 80 gün geçerken, şu ana kadar anlaşmanın İsrail tarafından ihlal edildiği 928 olay tespit edildi.