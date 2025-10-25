İsrail Lübnan'da bir aracı vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'deki Haruf beldesinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Ateşkese rağmen gerçekleştirilen saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün de Nebatiye kentinde 2 araca İHA saldırısı düzenlemiş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.