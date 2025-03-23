İsrail Lübnan'a saldırdı: 7 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün ülkenin güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 22 Mart Cumartesi günü güneydeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerinin yanı sıra doğudaki Baalbek bölgesini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

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Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye kentine bağlı Tulin beldesine düzenlediği saldırıda, biri çocuk 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sur kentindeki saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, biri çocuk 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Sur kentine bağlı el-Kleyle beldesinde de 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Nebatiye'ye bağlı Keferkila ve Yahmur eş-Şıkeyf beldelerine düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin doğusundaki Suriye sınırında yer alan Havş Seyyid Ali ve Serin beldelerine yönelik saldırılarda da 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Lübnan'da Hizbullah'a ait onlarca roket rampasının ve bir komuta merkezinin hedef alındığını öne süren İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Hizbullah'ın, komuta merkezlerini, altyapı tesislerini, roketatarları ve bir silah deposunu bombaladığını iddia etmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.