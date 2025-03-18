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        Haberler Dünya İsrail'in saldırıları sonrası Filistinliler, güvenli bölgelere göç etmeye başladı | Dış Haberler

        İsrail'in saldırıları sonrası Filistinliler, güvenli bölgelere göç etmeye başladı

        İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından, Gazze Şeridi'ndeki çok sayıdaki Filistinli yeniden güvenli bölgelere göç etmeye başladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:15
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          İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı.

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          İsrail'in sabaha karşı Gazze'ye başlattığı geniş çaplı saldırılara çoğu Filistinli uykusunda yakalandı.

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          Saldırıların ardından Gazze Şeridi'ndeki çoğu Filistinli, 2 ay önce güvenli olduklarını düşündükleri için geri döndükleri evlerini terk etmeye başladı.

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          Gazze Şeridi'ndeki orta kesiminde bulunan Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla at arabalarıyla veya yaya olarak daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru yola çıktı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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