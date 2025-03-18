İsrail'in saldırıları sonrası Filistinliler, güvenli bölgelere göç etmeye başladı
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından, Gazze Şeridi'ndeki çok sayıdaki Filistinli yeniden güvenli bölgelere göç etmeye başladı.
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İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı.
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İsrail'in sabaha karşı Gazze'ye başlattığı geniş çaplı saldırılara çoğu Filistinli uykusunda yakalandı.
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Saldırıların ardından Gazze Şeridi'ndeki çoğu Filistinli, 2 ay önce güvenli olduklarını düşündükleri için geri döndükleri evlerini terk etmeye başladı.
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Gazze Şeridi'ndeki orta kesiminde bulunan Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla at arabalarıyla veya yaya olarak daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru yola çıktı.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.