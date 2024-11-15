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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'da sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan'da sivil savunma merkezine saldırı: 12 ölü

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 01:31 Güncelleme: 15.11.2024 - 01:31
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        Lübnan'da sivil savunma merkezine saldırı: 12 ölü
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        Lübnan Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Baalbek'teki Duris kasabasında saldırı düzenledi.

        Sivil savuma merkezine yönelik saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de ağır yaralandı.

        Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen sürdüğü kaydedilen açıklamada, İsrail'in Lübnan'da 2 saatten daha kısa bir süre içinde, 2 farklı sağlık merkezini hedef aldığı belirtildi.

        Bakanlık, söz konusu saldırıları kınadığı açıklamasında "Uluslararası toplum, kontrolsüz şiddet kullanarak insani değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu vahim ihlallere son vermekle yükümlüdür." ifadesine yer verdi.

        Nebatiye'de 6 kişi hayatını kaybetmişti

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Arabsalim bölgesinde de Sivil Savunma Derneği tarafından kullanılan bir noktaya düzenlenen saldırıda 4'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

        Bakanlık, bu saldırılar öncesinde yaptığı açıklamada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırıları sonucunda 192 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, 308 sağlık çalışanının ise yaralandığını bildirmişti.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #israil
        #lübnan
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