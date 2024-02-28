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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'nin orta ve güney kesimlerine yönelik saldırılarında en az 29 Filistinli öldürüldü

        İsrail'in Gazze'nin orta ve güney kesimlerine yönelik saldırılarında en az 29 Filistinli öldürüldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 29 Filistinli öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:14 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:14
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        İsrail saldırısında 29 Filistinli öldü
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        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat'ta bulunan el-Cedid Kampı'nda bir yerleşim yerine düzenlediği bombardımanda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

        İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin el-Karara bölgesine yönelik saldırısında da en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

        İsrail ordusunun Han Yunus'ta Nasır Hastanesi yerleşkesindeki bir binayı obüslerle hedef alması nedeniyle binada yangın çıktı.

        Gazze'nin en güneyi Refah kentinde sağlık çalışanları ve sivil savunma görevlileri, iki gün önce bombalanan bir evden bir kadının cenazesini çıkarmayı başardı.

        Han Yunus'ta gün içinde çıkarılan cenazelerin sayısı da 14'e ulaştı.

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