İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi ile birlikte bölgedeki yıkım ortaya çıktı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail, 3 haftaya yakın süredir kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerden çekildi. İsrail'in bölgeden çekilmesiyle bölgedeki yıkım ortaya çıktı
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İsrail ordusunun 3 haftaya yakın kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi@nin kuzeyindeki bölgelerden çekilmesinin ardından, yerleşim yerleri ve altyapıda oluşan yıkım ve tahribat gün yüzüne çıktı.
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İsrail bombardımanı sonucu bölgedeki Şeyh Zayed Kuleleri konutları da harabeye döndü.
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Bölgede oluşan ağır yıkım, İsrail'in saldırılarının şiddetini gözler önüne serdi.
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