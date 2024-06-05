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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi ile birlikte bölgedeki yıkım ortaya çıktı | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden çekilmesi ile birlikte bölgedeki yıkım ortaya çıktı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail, 3 haftaya yakın süredir kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerden çekildi. İsrail'in bölgeden çekilmesiyle bölgedeki yıkım ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:12
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          İsrail ordusunun 3 haftaya yakın kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi@nin kuzeyindeki bölgelerden çekilmesinin ardından, yerleşim yerleri ve altyapıda oluşan yıkım ve tahribat gün yüzüne çıktı.

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          İsrail bombardımanı sonucu bölgedeki Şeyh Zayed Kuleleri konutları da harabeye döndü.

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          Bölgede oluşan ağır yıkım, İsrail'in saldırılarının şiddetini gözler önüne serdi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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