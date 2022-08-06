İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda onlarca kişinin yaralandığı bildirilirken İsrail, İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'u öldürdüğünü açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ordunun Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur'u öldürdüklerini duyurdu.
Öte yandan, İsrail'in Refah'ın eş-Şaut mülteci kampında bir binaya düzenlediği saldırıda onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının bölgede büyük yıkıma yol açtığı aktarıldı.
Olay yerine çok sayıda sivil savunma ve sağlık ekiplerinin gittiği bildirildi. Henüz yaralıların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak yerel basında 40 kadar yaralı olduğu yönünde haberler yer aldı.
GAZZE'DEN ROKETLER ATILDI
İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri akşam saatlerinde İsrail'in güneyindeki ve merkezindeki şehirlere doğru bir dizi roket fırlattıklarını açıkladı.
İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon), Aşdod, Sderot kentlerinde ve bazı yerleşim yerlerinde saldırı sirenleri çaldı.
Gazze'den atılan roketlerden birinin Sderot kentinde bir fabrikaya ve Askalan (Aşkelon) kentinde bir binaya isabet ettiği bildirildi. İsrail basınındaki haberlere göre, iki olayda da roketlerin maddi hasara yol açtığı, yaralanan olmadığı bildirildi.
İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ediyor.
15 KİŞİ ÖLDÜ, 125 KİŞİ YARALANDI
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 125 sivilin yaralandığı belirtildi ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.
İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait olduğu gerekçesiyle bazı noktalara saldırı başlatmıştı.
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