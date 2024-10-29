İsrail ile Hamas bu hafta görüşecek | Dış Haberler

İsrail ile Hamas bu hafta görüşecek | Dış Haberler

Times of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, esir takası müzakereleri kapsamında bir sonraki görüşmenin bu hafta yapılmasının planladığını belirtti.

Söz konusu kaynak, görüşmenin Kahire'de yapılacağını, İsrail heyetine dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın başkanlık edeceğini ifade etti.

REKLAM advertisement1

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları görüşmek içi gelecek ay İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle bir araya gelmesinin planlandığı kaydedildi.

KATAR'DA GÖRÜŞME YAPILMIŞTI İsrail ile Hamas arasında dolaylı esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması için bu hafta Katar'da bir dizi görüşme yapılmıştı. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti. Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.