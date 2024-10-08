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        Haberler Dünya İsrail: Hizbullah'ın muhtemel lideri Safiyüddin'i de öldürdük | Dış Haberler

        İsrail: Hizbullah'ın muhtemel lideri Safiyüddin'i de öldürdük

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hasan Nasrallah'ın olası halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in "muhtemelen öldürüldüğünü" söyledi. Lübnanlı kaynaklar da Safiyüddin'den günlerdir haber alamadıklarını paylaşmıştı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:01
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        İsrail: Hizbullah'ın muhtemel liderini de öldürdük
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        Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail'in kuzeyine gerçekleştirdiği ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Gallant, son saldırılarla Hizbullah'a "ağır darbe" vurduklarını savundu.

        Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah dahil İsrail'in düzenlediği bir dizi suikasta değinen Gallant, "Hizbullah, lideri olmayan bir örgüttür, Nasrallah ortadan kaldırıldı, yerine geçen de (Safiyuddin) muhtemelen ortadan kaldırıldı. Bunun, olan her şey üzerinde dramatik bir etkisi var. Karar verecek kimse yok, harekete geçecek kimse yok." yorumunda bulundu.

        Lübnan'daki saldırılara işaret ederek İran'a mesaj veren Gallant, "Lübnan'daki duman dağıldığında, İran da en değerli varlıkları olan Hizbullah'ı kaybettiğini anlayacak." ifadesini kullandı.

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        Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

        Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

        İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

        Lübnanlı üç güvenlik kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, öldürülen Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Safiyüddin'e 4 Ekim'den beri ulaşılamıyor.

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