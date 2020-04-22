İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti - KUDÜS

AA

İsrail polisinin yaptığı yazılı açıklamada, şehit edilen Filistinlinin aracını kontrol noktasında bekleyen bir İsrail polisinin üzerine sürdüğü ve sonrasında bıçakladığı belirtildi.Açıklamada, saldırıya uğrayan İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı açıklanırken, İsrail güçlerinin vurduğu Filistinlinin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.İsrail polisi, şehit edilen Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.