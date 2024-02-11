Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Genelkurmay Başkanının Refah’a saldırıyı onayladığı ve hükümetten izin beklediği belirtildi

        İsrail Genelkurmay Başkanının Refah’a saldırıyı onayladığı ve hükümetten izin beklediği belirtildi

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırıyı 3 kere onayladığı ve saldırı için hükümetten yeşil ışık beklediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Halevi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katıldığı bir toplantıda İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin bakanları bilgilendirdi.

        İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yer alan haberde de Halevi’nin, bakanlara Refah’a saldırı için “üç kez onay verdiğini ve hükümetin izin vermesi halinde saldırıya hazır olduklarını söylediği” kaydedildi.

        Haaretz’te yer alan ve ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan haberde ise hükümetin Refah’a saldırı için henüz bir takvim belirlemediği kaydedildi.

        Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Halevi’nin toplantıda sınırdaki önlemler konusunda tartıştığı ve Gvir’in “sınıra yaklaşanların vurulmasını” savunduğu ifade edildi.

        REKLAM

        İkilinin, İsrail’in saldırıları altındaki Gazzelilere giden yardımların engellenmesi konusunda da tartıştığı ve Halevi’nin ise “yardımların Kerem Ebu Salim’den geçmemesi halinde İsrail’in denetimi olmadan Refah üzerinden geçeceğini söylediği” öne sürüldü.

        İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını, Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

        REKLAM

        REFAH KENTİ

        Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

        İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Barıştılar
        Barıştılar
        Yarısı 600 milyon dolar
        Yarısı 600 milyon dolar
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Habertürk Anasayfa