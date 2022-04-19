İsrail, Gazze'de Hamas'ı vurdu

AA

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu kaydetti.

"Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hücumun Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

EL-KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINA ROKETLE KARŞILIK VERİLDİ

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini duyurdu.

El-Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunmamız, salı sabahı yerel saatle tam 01.35'te Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına karadan havaya roketlerle karşılık vermiştir" ifadeleri yer aldı.

İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğine ilişkin açıklamayı el-Kassam Tugayları 2012'den bu yana ilk kez yapıyor.