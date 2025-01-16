GAYRİRESMÎ ANLAŞMA METNİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığı açıklandı. İsrail Rehineleri ile Filistinli Mahkumların Takası ve Kalıcı Sükûnete Dönüş Anlaşmasının Uygulama Usul ve Mekanizmaları gayriresmi metni belli oldu.

İsrailli rehinelerin ve Filistinli mahkumların takasına ve iki taraf arasında kalıcı bir ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete geri dönülmesine yönelik anlaşmanın uygulanmasına dair pratik prosedürler ve mekanizmalar

1.⁠ ⁠İkinci aşama hazırlıkları:

Taraflar ve arabulucuların hedefi, rehine ve tutukluların değişimine ilişkin 27 Mayıs 2024 Anlaşması’nın uygulanması ve taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlayacak sürdürülebilir sükunete dönülmesi için nihai uzlaşıya varmaktır. Birinci aşamadaki tüm prosedürler, 2. aşamanın uygulanma koşullarına ilişkin müzakereler devam ettiği sürece 2. aşamada da devam edecektir ve bu anlaşmanın garantörleri, bir anlaşmaya varılana kadar müzakerelerin devam etmesini sağlamak için çalışacaktır.

2.⁠ ⁠İsrail güçlerinin geri çekilmesi:

İsrail güçlerinin, Vadi Gazze (Netzarim ekseni ve Kuveyt kavşağı) dahil olmak üzere Gazze Şeridi sınırları boyunca yoğun nüfuslu bölgelerden doğuya doğru çekilmesi. İsrail kuvvetleri, sınırın güneyinde ve batısında, İsrail tarafının belirleyeceği ve anlaşmaya eşlik eden her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı haritalara dayanarak (400) metreden fazla artırılmayacak 5 yerel noktada istisna olmak üzere (700) metrelik bir çevre içinde konuşlandırılacaktır.