İsrail'den Refah sınırındaki duvara saldırı! Çok sayıda kişi yaralandı
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınırındaki duvara saldırı düzenledi. 1 milyon 400 bin sivilin sığındığı Refah'ta çok sayıda kişi yaralandı
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İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında bulunan sınır duvarına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kenti sınırındaki duvarı hedef aldı.
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Saldırı nedeniyle duvarda delik oluşurken yerinden edilen Filistinlilerden bazıları yaralandı.
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Hedef alınan duvar, Gazze'den Mısır tarafına seyahat edecek yolcuların, pasaport işlemleri için Filistin salonuna geçmeden önce toplandıkları alanın bitişiğinde yer alıyor.
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İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRILARI
Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.
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İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.
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Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.
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Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.