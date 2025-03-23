İsrail'de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti

İSRAİL GAZZE'DE ATEŞKESİ BOZMUŞTU

İsrail, siyasi gerilimin gölgesinde 18 Mart'ta da ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmıştı.

Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak saldırılarla "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmayı amaçladığını" iddia etmesi, İsrailli esir yakınları tarafından "bir aldatmaca" diye tepki çekmişti.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.