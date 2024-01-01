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        Haberler Dünya İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı

        İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı

        İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla alevlenen çatışmaların akabinde bölgeden 'Filistinlilerin göç etmesi ve Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması' yönünde çağrıda bulundu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:11
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        İsrail Maliye Bakanı: Gazze Yahudi yerleşimine açılmalı
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        Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan Smotrich, saldırılardan sonra Gazze'den Filistinlilerin 'gönüllü göç' ettirilmesini istedi.

        Smotrich, 'Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesi' önerisinde bulunurken, 'İsrail'in Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak kontrol altına alacağı' iddiasında bulundu.

        Gazze'de Filistinlilerin göç etmesi sonrasındaki plan konusunda Smotrich, bölgede 'Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması' çağrısı yaptı.

        Smotrich, dün İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında da 'Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen 2 milyon kişinin yuvası olmayacağını' söyleyerek 'Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesini' istemişti.

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        Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Maliye Bakanı'na destek verdi.

        Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullandı.

        İsrailli Bakan, göç konusunda kendilerine yardımcı olacak ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

        Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin daha önce Gush Katif gibi yerlerde ya da Gazze çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin yeniden gelmelerine imkan sağlayacağını vurguladı.

        Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere 'gönüllü göçü' için çalışıyor

        Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir plan yayımlamıştı.

        Danon, bu planda Filistinlilere 'Nazi' benzetmesi de yapmıştı.

        İsrail HaYom gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." demişti.

        Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine dair İsrailli vekil Danon ise şunları kaydetmişti:

        "Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

        Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." ifadeleriyle Netanyahu hükümetinin planına tepki göstermişti.

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