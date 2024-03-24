İsrail'de askerlik tartışması: Savunma Bakanı, Ultra Ortodoks Yahudilerin muafiyetine karşı çıkacak

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik saldırıların ardından artan asker ihtiyacı nedeniyle ülkede yeniden gündeme gelen Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlik muafiyetine ilişkin konuştu.

The Jarusalem Post'un haberine göre, Gallant, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlik hizmetinden muafiyetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkacağını bildirdi.

Ülkede Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Haredilerin zorunlu askerlik muafiyetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısını hükümete ve ardından meclise sunmaya hazırlandığına ilişkin tartışmalar sürüyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, şubat ayının sonunda erkekler ve kadınlar için askerliğin zorunlu olduğu ülkede, Ultra Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin hükümet kararının uzatılmasını görüşmüştü.

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Hükümet, Yüksek Mahkeme'ye sunduğu savunmada, 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasıyla zorunlu askerliğe ilişkin bir yasa teklifi hazırlayamadığını belirterek, hazirana kadar yasa teklifi hazırlamak için süre talep etmişti.

Yüksek Mahkeme, Haredi nüfusun tamamının zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören farklı yasaları geçmişte "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

MUHALEFET HAREDİLERİN ASKERE ALINMASINI İSTİYOR

Gazze'deki saldırılara devam eden İsrail ordusunun askere ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile çatışma ve Lübnan'a kara saldırısı ihtimali Ultra Ortodoks Yahudilerin muaf oldukları zorunlu askerliğe dahil edilmesine yönelik baskıları artırdı.

İsrail ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Haredilerin askere alınmasını erteleyerek devletin güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştirmişti. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın Haredilerin askere alınmasının gerekliliğini dile getirdiğine dikkati çeken Lapid, 10 bin Haredinin bir an önce askere alınması çağrısı yapmıştı. REKLAM Yedioth Ahranoth gazetesine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı, ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını açıklamıştı. İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef ise dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına gideceğini söylemişti. HAREDİLER NÜFUSUN YÜZDE 12'SİNİ OLUŞTURUYOR Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor. Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor. İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor. Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kursları'nda (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor. İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanun geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.