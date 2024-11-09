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        Haberler Dünya İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü

        İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 00:28 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:28
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        Beyrut'un güneyine hava saldırıları
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 2 saldırı düzenlediğini bildirdi.

        İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de saldırı düzenlediği ifade edildi.

        Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

        Saldırılar, İsrail ordusundan Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yapılan uyarıların ardından gerçekleşti.

        İsrail, Dahiye'yi en son 7 Kasım'da hedef almıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
        #Beyrut
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