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        Haberler Dünya İsrail basını: Tel Aviv, esir takası müzakerelerinde ilerleme olmazsa Refah'a saldıracağını Mısır'a iletti

        İsrail basını: Tel Aviv, esir takası müzakerelerinde ilerleme olmazsa Refah'a saldıracağını Mısır'a iletti

        İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaşan Refah'a kara operasyonu düzenleneceği duyuruldu. Şimdiyse İsrailli yetkililerin arabuluculara müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde Refah'a kara saldırısını başlatacağını ilettiği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 19:34 Güncelleme: 26.04.2024 - 19:34
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        "Müzakerelerde ilerleme olmazsa Refah'a saldırılacak"
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        İsrail hükümetinin Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirildi.

        İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Mısır ve İsrailli yetkililerin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

        Blinken 'Refah' için İsrail'e gidiyor
        Blinken 'Refah' için İsrail'e gidiyor

        Görüşmenin ardından adı açıklanmayan İsrailli yetkilinin yerel basına toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

        Toplantıda İsrail tarafının esir takası mutabakatına varılması için "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde Refah'a kara saldırısını başlatacağını Mısır tarafına ilettiği kaydedildi.

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        İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitmişti.

        REFAH'A KARA SALDIRISI

        Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

        Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

        Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

        İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

        Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

        İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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