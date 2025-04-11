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        Haberler Dünya İsrail basını, Mısır'ın sunduğu Gazze'de yeni ateşkes konusunda ilerleme kaydedilebileceğini aktardı | Dış Haberler

        İsrail basını, Mısır'ın sunduğu Gazze'de yeni ateşkes konusunda ilerleme kaydedilebileceğini aktardı

        İsrail basını, Gazze'de yeni ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması konusunda Mısır'ın sunduğu yeni teklif üzerinden ilerleme kaydedilebileceğini aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:22
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        "Gazze'de ateşkeste ilerleme kaydedilebilir"
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        Devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ile Mısırlı yetkililer, Gazze'de yeni bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması kapsamında görüştü.

        Mısır'ın teklifinin ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un iki teklifi arasında bağlantı kurmayı amaçladığı belirtildi.

        İsrailli yetkililerin görüşmelerde yakın gelecekte ilerleme kaydedilebileceği yönündeki görüşü paylaşıldı.

        Mısır'ın teklifinin, Gazze'de 40 ila 70 gün sürecek bir ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında 8 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği kaydedildi.

        Mısır'ın, İsrail ile Hamas'a ateşkes için yeni bir teklif sunduğunu aktarılmıştı

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        İsrail basını, 5 Nisan'da Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin arabulucularından Mısır'ın, İsrail ile Hamas'a ateşkes için yeni bir teklif sunduğunu bildirmişti.

        Haberde, teklifin arabulucuların sunduğu 5 İsrailli sağ esirin bırakılmasını içeren teklif ile İsrail'in yalnızca 40 günlük ateşkes karşılığında 11 sağ esirin serbest bırakılmasını istediği teklif arasında bir yerde olduğu kaydedilmişti.

        Daha sonra teklifin, İsrailli 9 esirin serbest bırakılması ve 2'sinin cenazesinin teslim edilmesi karşılığında 70 gün ateşkes ve 2 bin 500 Filistinli esirin salıverilmesini içerdiği öne sürülmüştü.

        Teklifin içeriği konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

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