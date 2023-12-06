İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılmalı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, akşam saatlerinde savaş kabinesi oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki işgalinde, bölgenin en büyük ikinci şehri güneydeki Han Yunus ve merkez kuzeydeki Cibaliya'yı kuşattığını söyledi, "ulaşamayacakları yer olmadığını" iddia etti.

Gazze Şeridi'nin İsrail'e bir daha tehdit oluşturmayacağını savunan Netanyahu, terörü desteklemekle suçladığı Ramallah merkezli Filistin yönetiminin, Gazze'yi yönetemeyeceğini öne sürdü.

"GAZZE ŞERİDİ ORDU TARAFINDAN SİLAHSIZLANDIRILACAK"

Netanyahu, "Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem." dedi.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde taraflar arasında mutabakata varılan çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takası boyunca çıkardığı 81 İsrailli esir ile serbest bırakılan 24 yabancıyı da hesaba katan Netanyahu, 110 esiri diplomatik çaba ve "kara işgali sonucu" geri getirdiklerini ileri sürdü.

Netanyahu, 365 kilometrekarede yaşayan 2,3 milyon nüfustan 1,9 milyon Filistinlinin zorla yerinden göç ettirildiği Gazze Şeridi'ndeki "halkın çatışmanın olmadığı bölgelere tahliye olmasını" istedi.

SALDIRININ BİTMESİNİ İSTEYEN "DOSTLARA" MESAJ

Netanyahu, İsrail basınında "ABD'nin Tel Aviv'den saldırıları kısa sürede sonlandırmasını talep ettiği" haberleri üzerine, "Dünyada bizden savaşı çabuk bitirmemizi isteyen dostlar, bizim için savaşı bitirmenin yolunun Hamas'a karşı onu yok etmek için ezici bir güç uygulamamız gerektiğini bilmeli." ifadesini kullandı.

İbraniceden İngilizce konuşmaya geçen Netanyahu, "Bizim yanımızda durun. İsrail'in yanında durun, medeniyetin yanında durun." sözlerini sarf etti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bugüne 7 günlük insani ara dışında aralıksız saldırılarını sürdürdüğü ve havadan şiddetli bombardımanla 29 Ekim'den bugüne karadan işgalini genişletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde 7 binden fazla çocuk 4 binden fazla kadın öldürüldü, toplam ölü sayısı 16 bin 248'e ulaştı.

Abluka altındaki Gazze Şeridinde, yerlerinden edilmiş 1,9 milyon nüfusun gıda, temiz su, elektrik ve temel insani ihtiyaçlarına ulaşamadığı yönünde Birleşmiş Milletler ve insani kuruluşlar uyarı yapıyor.