İsrail Başbakanı'ndan Putin'e kritik ziyaret

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası tüm dünyanın gündemi savaş olurken, diplomatik temaslar da sıklaştı.

Rusya'nın Ukrayna yönetimini 'neo-nazilikle' suçladığı dönemde İsrail Başbakanı Bennett Moskova'yı ziyaret etti.

Ukrayna - Rusya savaşının başından beri Putin'le yüz yüze görüşen ilk 'Batılı' ülke olan İsrail, ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı sert tutumunu paylaşmıyor.

Putin'le buluşan Bennett, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yapmayı teklif etti.

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini bildirmişti.

Tel Aviv, Ukrayna'nın İsrail'de yayın yapan Rus medya kuruluşlarını engelleme talebini geri çevirmişti.