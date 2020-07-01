İHA

Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, İskender Mahallesi 2005 Sokak’ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 2 katlı bir binanın birinci katında yaşayan 80 yaşındaki Zühre E.'den bir süredir haber alamayan yakınları dün gece saat 22.00 sıralarında eve gitti. Zühre E.'yi yerde hareketsiz yatarken bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zühre E.'nin öldüğünü belirledi. Emniyet ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.