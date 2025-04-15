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        Haberler Gündem Güncel Isparta'da yaban keçisi avlayan kişiye 671 bin lira ceza kesildi | Son dakika haberleri

        Isparta'da yaban keçisi avlayan kişiye 671 bin lira ceza kesildi

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yaban keçisi avladığı belirlenen kişiye 671 bin 355 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 02:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 02:38
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        Yaban keçisi avlayan kişiye 671 bin lira ceza
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        Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Jandarmanın da eşlik ettiği ekipler, ormanlık alanda yaptığı incelemede bir yaban keçisinin vurulduğunu tespit etti.

        AA'nın haberine göre, yaban keçisini avladığı belirlenen kişinin ruhsatsız tüfeğine el konuldu. Ekipler, bu kişiye 671 bin 355 lira ceza uyguladı.

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        #ısparta
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