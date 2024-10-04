Isparta'da otomobil yayalara çarptı: 1 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Hüyüklü beldesindeki Yalvaç Caddesi'nde Muammer A'nın (54), kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlen Kömürcü (77) ile Tilyan Mert'e (2) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kömürcü ve Mert, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kömürcü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.