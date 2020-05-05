Isparta'nın Sütçüler ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda, köyde 2 kişinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için saat 17.00'de 19 Mayıs'a kadar karantina başlatıldığı belirtildi.

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