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        Haberler Gündem Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü - Güncel haberler

        Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü

        Isparta'nın Gönen ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:56
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        Isparta'da bir kişi tabancayla öldürüldü
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        İddiaya göre, R.C. (55), kullandığı kamyonu Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkisinde brandasını düzeltmek için yol kenarına park etti.

        Bu sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.K. (50), takip ettiği R.C'yi tabancayla vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cansız beden, otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik güçlerince Gelendost ilçesinde yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Cinayetin alacak verecek nedeniyle işlendiği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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