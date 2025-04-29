Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Isparta'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Isparta'da asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 00:29 Güncelleme: 29.04.2025 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ülvikale Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Mehmet Kılıç, asansör boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ısparta
        #ısparta haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Pakistan: Önümüzdeki 3-4 gün önemli
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Emekli astsubay oğlunu kilitledi, eşini vurdu, kendi canına kıydı
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Samsun'da 3 ölüme 1 tutuklama
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        Donald Trump'ın ilk 100 günü... Neler yaptı?
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Habertürk Anasayfa