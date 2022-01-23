İspanya'nın Pablo Escobar'ı serbest bırakıldı

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İspanya'nın Pablo Escobar'ı olarak bilinen ve geçen hafta tutuklanan uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan suç örgütünün elebaşının serbest bırakıldığı açıklandı.

Independent'ta yer alan habere göre, dün adı yalnızca Francisco H.G olarak belirtilen suç örgütü elebaşı, hukuki bir hata yüzünden serbest bırakıldı.

Hukuki hata sonucu yargıcın onu kefaletle serbest bırakması üzerinde İspanya'nın Escobar'ı sokaklara geri döndü.

La Vanguardia konuşan hukuk kaynakları, soruşturmayı yöneten yargıç sanıklara ve avukatlarına gözaltıyla ilgili "gerekli bilgileri sağlamadığını" söyledi.

YAKALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

İspanya Ulusal Polisi, ülkenin "Pablo Escobar"ı olarak anılan uyuşturucu madde kaçakçısının yakalandığını ve örgütün çökertildiğini duyurmuştu.

Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın en önde gelen eroin kaçakçısı"olarak bilinen ve Toledo kenti yakınlarında arabasına benzin aldığı sırada düzenlenen operasyonda yakalanan kişinin, Hollanda'dan getirttiği uyuşturucuları Madrid başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine dağıttığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda, 55 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bunun son yıllardaki en büyük operasyon olduğu ifade edildi.