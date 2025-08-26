İspanya La Liga'da 2. haftanın görünümü

Sevilla ve Getafe takımları arasında oynanan mücadele, İspanya La Liga'nın 2. haftasının kapanışını yaptı.

Ev sahibi Sevilla, zorlu mücadelede rakibi Getafe'e karşı üstünlük kuramayarak 2-1 mağlup oldu ve puan kaybetti. Sevilla kaybettiği 3 puanla 0 puanda kalırken, Getafe puanını 6'ya yükseltti.

Zorlu müsabakada ev sahibi Atl. Madrid, rakibi Elche ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı. Birer puanın paylaşıldığı bu mücadele sonrasında ev sahibi Atl. Madrid toplamda 1 puana ulaştı. Konuk ekip ise zorlu Atl. Madrid mücadelesinden kopardığı 1 puanla puanını 2'ye yükseltti.

Real Madrid, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Oviedo'nu 3-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltti.

Barcelona, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Levante'yi etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 6 puana ulaştı.

Alaves'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren R. Betis, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Mallorca, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Celta Vigo ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.