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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 22. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 22. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 22. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 49 puanla Real Madrid lider ve hemen ardında onu 48 puanla Atl. Madrid takip ediyor. İşte İspanya La Liga'da 22. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 22. haftanın sonuçları ve puan durumu
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        Girona-Las Palmas karşılaşması, İspanya La Liga'nın 22. haftasının sonuna damga vurdu.

        Girona, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti.

        Barcelona, sahasında Alaves'i ağırladığı maçı 1-0 kazanarak 45 puana yükseldi, Alaves ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Mallorca'yı konuk ettiği İspanya La Liga maçında 2-0 galip gelen Atl. Madrid, bu sonuçla puanını 48'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Mallorca ise haftayı 30 puan ile noktaladı.

        Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Real Madrid, rakibi Espanyol'a karşı 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Espanyol puanını 23'e yükseltirken Real Madrid 49 puanda kaldı.

        Sevilla, deplasmanda Getafe ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Sevilla'nın puanı 28, Getafe'nin ise 24 oldu.

        Zorlu deplasmanda R. Vallecano ev sahibi rakibi Leganes'i 1-0 mağlup etti.

        Villarreal, evindeki mücadelede rakibi Valladolid'i etkili oyunuyla 5-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Villarreal puanını 37'ye yükseltti.

        Valencia , evindeki mücadelede rakibi Celta Vigo'nu etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Valencia puanını 19'a yükseltti.

        Osasuna, evindeki mücadelede rakibi R. Sociedad'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Osasuna puanını 30'a yükseltti.

        R. Betis, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Ath. Bilbao ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 22. Haftanın Sonuçları
        31.01.2025 23:00
        Leganes
        0
        Rayo Vallecano
        1
        İY(0-0)
        01.02.2025 16:00
        Getafe
        0
        Sevilla
        0
        İY(0-0)
        01.02.2025 18:15
        Villarreal
        5
        Real Valladolid
        1
        İY(1-0)
        01.02.2025 20:30
        Atletico Madrid
        2
        Mallorca
        0
        İY(1-0)
        01.02.2025 23:00
        Espanyol
        1
        Real Madrid
        0
        İY(0-0)
        02.02.2025 16:00
        Barcelona
        1
        Deportivo Alaves
        0
        İY(0-0)
        02.02.2025 18:15
        Valencia
        2
        Celta Vigo
        1
        İY(1-0)
        02.02.2025 20:30
        Osasuna
        2
        Real Sociedad
        1
        İY(1-0)
        02.02.2025 23:00
        Real Betis
        2
        Athletic Bilbao
        2
        İY(2-1)
        03.02.2025 23:00
        Girona
        2
        Las Palmas
        1
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 22. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Real Madrid
        		22 15 4 3 49 29
        2
        Atletico Madrid
        		22 14 6 2 48 23
        3
        Barcelona
        		22 14 3 5 45 36
        4
        Athletic Bilbao
        		22 11 8 3 41 13
        5
        Villarreal
        		22 10 7 5 37 11
        6
        Rayo Vallecano
        		22 8 8 6 32 2
        7
        Girona
        		22 9 4 9 31 1
        8
        Osasuna
        		22 7 9 6 30 -4
        9
        Mallorca
        		22 9 3 10 30 -9
        10
        Real Betis
        		22 7 8 7 29 -3
        11
        Real Sociedad
        		22 8 4 10 28 -1
        12
        Sevilla
        		22 7 7 8 28 -6
        13
        Celta Vigo
        		22 7 4 11 25 -4
        14
        Getafe
        		22 5 9 8 24 0
        15
        Las Palmas
        		22 6 5 11 23 -9
        16
        Leganes
        		22 5 8 9 23 -11
        17
        Espanyol
        		22 6 5 11 23 -12
        18
        Deportivo Alaves
        		22 5 6 11 21 -9
        19
        Valencia
        		22 4 7 11 19 -15
        20
        Real Valladolid
        		22 4 3 15 15 -32

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 23. Hafta Maçları
        07.02.2025 23:00
        Rayo Vallecano
        Real Valladolid
        08.02.2025 16:00
        Celta Vigo
        Real Betis
        08.02.2025 18:15
        Athletic Bilbao
        Girona
        08.02.2025 20:30
        Las Palmas
        Villarreal
        08.02.2025 23:00
        Real Madrid
        Atletico Madrid
        09.02.2025 16:00
        Deportivo Alaves
        Getafe
        09.02.2025 18:15
        Valencia
        Leganes
        09.02.2025 20:30
        Real Sociedad
        Espanyol
        09.02.2025 23:00
        Sevilla
        Barcelona
        10.02.2025 23:00
        Mallorca
        Osasuna
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