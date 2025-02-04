İspanya La Liga'da 22. haftanın sonuçları ve puan durumu
İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 22. hafta heyecanı tamamlandı. Ligde 49 puanla Real Madrid lider ve hemen ardında onu 48 puanla Atl. Madrid takip ediyor. İşte İspanya La Liga'da 22. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Girona-Las Palmas karşılaşması, İspanya La Liga'nın 22. haftasının sonuna damga vurdu.
Girona, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti.
Barcelona, sahasında Alaves'i ağırladığı maçı 1-0 kazanarak 45 puana yükseldi, Alaves ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Mallorca'yı konuk ettiği İspanya La Liga maçında 2-0 galip gelen Atl. Madrid, bu sonuçla puanını 48'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Mallorca ise haftayı 30 puan ile noktaladı.
Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Real Madrid, rakibi Espanyol'a karşı 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Espanyol puanını 23'e yükseltirken Real Madrid 49 puanda kaldı.
Sevilla, deplasmanda Getafe ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Sevilla'nın puanı 28, Getafe'nin ise 24 oldu.
Zorlu deplasmanda R. Vallecano ev sahibi rakibi Leganes'i 1-0 mağlup etti.
Villarreal, evindeki mücadelede rakibi Valladolid'i etkili oyunuyla 5-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Villarreal puanını 37'ye yükseltti.
Valencia , evindeki mücadelede rakibi Celta Vigo'nu etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Valencia puanını 19'a yükseltti.
Osasuna, evindeki mücadelede rakibi R. Sociedad'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Osasuna puanını 30'a yükseltti.
R. Betis, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Ath. Bilbao ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.