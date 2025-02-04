İspanya La Liga'da 22. haftanın sonuçları ve puan durumu

Girona-Las Palmas karşılaşması, İspanya La Liga'nın 22. haftasının sonuna damga vurdu.

Girona, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti.

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Barcelona, sahasında Alaves'i ağırladığı maçı 1-0 kazanarak 45 puana yükseldi, Alaves ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

Mallorca'yı konuk ettiği İspanya La Liga maçında 2-0 galip gelen Atl. Madrid, bu sonuçla puanını 48'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Mallorca ise haftayı 30 puan ile noktaladı.

Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Real Madrid, rakibi Espanyol'a karşı 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Espanyol puanını 23'e yükseltirken Real Madrid 49 puanda kaldı.

Sevilla, deplasmanda Getafe ile oynadığı maçta berabere kaldı. İki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı. 0-0 biten maçın ardından Sevilla'nın puanı 28, Getafe'nin ise 24 oldu.

Zorlu deplasmanda R. Vallecano ev sahibi rakibi Leganes'i 1-0 mağlup etti.

Villarreal, evindeki mücadelede rakibi Valladolid'i etkili oyunuyla 5-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Villarreal puanını 37'ye yükseltti.

Valencia , evindeki mücadelede rakibi Celta Vigo'nu etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Valencia puanını 19'a yükseltti.

Osasuna, evindeki mücadelede rakibi R. Sociedad'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Osasuna puanını 30'a yükseltti.

R. Betis, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Ath. Bilbao ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.